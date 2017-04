In het handbal stond er gisteravond een derby op het programma. En eentje waar de belangen erg groot waren. Want zowel Olse Merksem als Sasja konden de punten goed gebruiken in play-off 2. Vooral Merksem kon zich geen nederlaag veroorloven als het volgend seizoen opnieuw van de partij wil zijn in de Beneliga.