Burgemeester Beveren: 'Antwerpenaren welkom als ze zich aan de regels houden'

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) van Beveren vraagt Antwerpenaren niet om weg te blijven, nu in zijn naburige stad een avondklok wordt ingesteld wegens het hoog aantal besmettingen. Wel wil hij niet dat verenigingen uitwijken naar Beveren om bijvoorbeeld sportinfrastructuur af te huren. Er zal vooral gesensibiliseerd worden en de burgemeester doet een oproep om geen niet-essentiële verplaatsingen te doen. Maar de grens met Antwerpen zal niet gecontroleerd worden en Antwerpenaren blijven welkom 'als ze zich aan de regels houden'.

In Beveren wordt onder de bevolking een brief verspreid om de bevolking te sensibiliseren. Beveren kent geen algemene mondmaskerplicht, ook niet in winkelstraten. Maar wie de straat op gaat, moet er wel een op zak hebben. De politie kan optreden indien bezoekers zich niet aan de regel houden. Horecazaken mogen voorlopig open blijven maar 'dit zal permanent geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden'. Tot eind augustus zijn evenementen geschrapt. De instelling van een avondklok in Antwerpen heeft ook implicaties voor andere Oost-Vlaamse grensgemeenten. Zo werd ook in Kruibeke een sluitingsuur voor horeca ingesteld. Bij de gemeenschappelijke politiezone met Temse wordt aangegeven dat de situatie wordt opgevolgd, maar ook daar is geen sprake van controleposten om nachtkloktoeristen te betrappen.

(foto © Belga)