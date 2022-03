Burgemeester De Wever wil overbevolking arresthuis Begijnenstraat aanpakken

Onbekenden hebben afgelopen nacht het vuur geopend op een woning in de Weerstandlaan in Hoboken. Vanmiddag pas werd melding gemaakt van het incident. De politie kwam ter plaatse en telde liefst 19 kogelinslagen in de garagepoort en de gevel van de woning. Niemand raakte gewond. De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart. Eind januari brandden er al eens twee wagens uit in dezelfde straat. De weken nadien werden in totaal 10 wagens in brand gestoken in de Hobokense wijk Portugezenhoek. De politie onderzoekt of er een mogelijke link is tussen de incidenten.