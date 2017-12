Burgemeester hoofdstad Mongolië kiest voor Kalmthoutse beeldhouwer

De Kalmthoutse beeldhouwer Jorg Van Daele kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe jaar. Hij is nu reeds uitgenodigd voor enkele belangrijke symposia, maar het hoogtepunt wordt een trip naar Mongolië. “De burgemeester van Ulaanbatar, hoofdstad van Mongolië en blijkbaar de koudste stad ter wereld, heeft me gevraagd om in zijn stad een beeld te komen maken. Een kans die ik met beide handen ga grijpen”, klinkt Jorg Van Daele enthousiast.

“Van 1 tot en met 24 november vertoefde ik in Cyprus waar ik deelnam aan het vijfde internationaal symposium in Agia Napa”, blikt Jorg Van Daele terug. “Ik bouwde er een gigantisch werk van 3m op 2,4m in plaatselijke limestone. Het beeld weegt 5,5 ton! Vanuit alle hoeken van de wereld waren elf beeldhouwers uitgenodigd. We kregen drie weken tijd om een beeld te maken, wat relatief kort is. Mijn werk was veruit het grootste en viel erg in de smaak.”

Wings for Peace

Het beeldhouwwerk in Cyprus past ook in mijn project “Wings for Peace”, waar ik drie jaar geleden mee ben gestart. In Chili maakte ik “Brains for Peace”en in Oostenrijk en Nieuw-Zeeland “Wings for Peace”. In Iran heet mijn beeld “Prayer for Peace”. In België doopte ik mijn vredesbeeld “Struggle/Wings for Peace”. Ook in 2018 wil ik nog enkele beelden maken in hetzelfde thema. Trips naar Denemarken, Indië, Italië en Macedonië liggen al vast. Met de organisatoren van een symposium in Bolivië ben ik nog in onderhandeling”, vertelt Jorg Van Daele.

Beeld voor hoofdstad Mongolië

“2018 belooft nu al een bijzonder jaar te worden, met een reis naar Mongolië als hoogtepunt. Ik moet alleen nog eens goed uitzoeken wanneer het haalbaar is om in de hoofdstad, Ulaanbaatar, aan de slag te gaan. Vermoedelijk zal dat juni of september worden, want de stad staat bekend als de koudste stad ter wereld. De burgemeester van Ulaanbaatar heeft me uitgenodigd voor een rondreis in zijn miljoenenstad om de mensen en hun cultuur beter te leren kennen. De stad wil dat ik voor hen ook een ‘peace beeldhouwwerk’ maak wat daar een mooie plaats zal krijgen. Een prachtig eindejaargeschenk wat ik in 2018 absoluut wil verzilveren”, besluit Jorg Van Daele al lachend.

www.jorgvandaele.be

(Bericht en foto stijnbyme.be)