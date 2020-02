Consternatie in Kalmthout. Over twee maanden opent daar een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers en dat is niet naar de zin van burgemeester Lukas Jacobs. De burgemeester wil dat het opvangcentrum er niet komt en gaat de beslissing van de federale regering aanvechten. Hij vindt zowel de locatie als het gebouw allerminst geschikt om 120 mensen op te vangen.