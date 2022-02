Antwerps burgemeester Bart De Wever is net terug van een studiereis in Latijns-Amerika en heeft samen met z'n Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb al een actieplan tegen cocaïnehandel uitgewerkt. Dat gaat hij in een brief overbrengen aan premier Alexander De Croo. De strijd tegen drugshandel moet harder gevoerd worden, aldus De Wever in Wakker op Zondag, en dat kan door gerichte controles in de haven, maar ook een reorganisering van de Federale Gerechtelijk Politie. De afdeling in Antwerpen is volgens hem de meest onderbemande van het land.