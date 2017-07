Burgemeester Oudenburg last wedstrijd Cercle Brugge - Antwerp af

De oefenmatch tussen voetbalclubs Antwerp en Cercle Brugge, die volgend weekend in het West-Vlaamse Oudenburg zou plaatsvinden, is afgelast. Er wordt gevreesd voor confrontaties tussen de harde kern van Antwerp en Club Brugge.



Het is de burgemeester van Oudenburg die de wedstrijd nu afblaast. Want ook Club Brugge speelt op 15 juli een oefenmatch. De twee supportersgroepen zijn die dag niet ver van elkaar verwijderd, en zouden met elkaar op de vuist gaan. Dat de oefenmatch nu niet doorgaat is een financiële klap voor tweedeprovincialer Oudenburg. Maar de West-Vlaamse burgemeester wil het risico niet lopen dat groepen hooligans er met elkaar afspreken