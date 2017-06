"Als de koning bier uit Hove wil, moet hij dat maar komen halen"

Gisteren nodigde koning Filip en zijn gevolg alle 589 burgemeesters van het land uit. Maar de burgemeester van Hove, Koen Volckaerts, legde de uitnodiging naast zich neer. "Teveel werk". Dat schrijft Gazet van Hove.

De burgemeesters van het land werden door de koning uitgenodigd voor een informele kennismaking. Koen Volckaerts, burgemeeter van Hove, zag dit niet zitten en bleef in zijn kantoor voort werken.

Aan Gazet van Hove vertelde hij dat hij nog teveel werk had. “Ik werkte hier aan een aantal dringende dossiers verder. Er stond in de namiddag ook een belangrijke vergadering op de agenda waar we de personeelsleden informeerden rond de intergemeentelijke samenwerking met de gemeente Lint. Ik vertegenwoordigde er het Hovese College van Burgemeester en schepenen. Dit zijn belangrijkere zaken dan een uurtje gaan koekeloeren op een Brussels kasteel waar je toch niets belangrijks tegen de koning kan zeggen. Wat die geschenken betreft : de koning verdient genoeg om zijn eigen bier en culinaire specialiteiten te kopen. Als hij bier uit Hove wil, moet hij maar naar de Keukenbrouwers in de Vredestraat komen” aldus burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) in Gazet van Hove.

(Bron : Gazet van Hove - archieffoto atv)