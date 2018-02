Burgemeester Rumst moet schepen laten voorgaan

In Rumst schuift N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen een andere kandidaat-burgemeester naar voren.

Op dit moment is Geert Antonio van N-VA burgemeester in de Rupelgemeente. Maar z'n partij is van oordeel dat Jurgen Callaerts, de schepen voor financiën in Rumst de meest geschikte kandidaat voor het burgemeesterschap is. Callaerts wordt dus lijsttrekker en Geert Antonio komt op de derde plaats. De huidige burgemeester staat helemaal achter de keuze voor Callaerts en laat het aan de kiezer over om te bepalen welke rol hij dan zal opnemen.