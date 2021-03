In de doorlichting van de investeringstoelage voor de gebouwen van Let's Go Urban zou de Antwerpse stadsadministratie geen onregelmatigheden hebben vastgesteld. Dat bevestigen zaterdag enkele bronnen aan Gazet van Antwerpen. Toen twee weken geleden bekend werd dat er mogelijke financiële malversaties en fraude waren binnen de organisatie Let's Go Urban van Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi, startte de stad Antwerpen een onderzoek naar de besteding van de stedelijke subsidies. Er werd gekeken naar de besteding van de investeringstoelage voor de renovatie van de feestzaal en de nieuwbouw voor het Urban Center op het Kiel. De stad Antwerpen betaalde daarvoor een bedrag van 3,4 miljoen euro. Daarvan zou 3,355 miljoen euro aan facturen al zijn goedgekeurd en betaald. Let's Go Urban trad op als bouwheer. Uit die doorlichting zou nu dus blijken dat er geen onregelmatigen zijn vastgesteld. Antwerps schepen van Jeugd Jinnih Beels (sp.a) zegt in de krant wel dat het onderzoek nog altijd loopt. Vrijdag raakte nog bekend dat Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie (CDBC) het onderzoek naar mogelijke fraude overneemt van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen.Foto Belga