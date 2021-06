Burgemeester van Niel "te diep in het rood gegaan"

Deze zomer worden er opnieuw kermissen georganiseerd in Kalmthout. In totaal gaat het om vijf kermissen in de verschillende dorpskernen, verspreid over meerdere dagen. Zowel in Kalmthout-Dorp, Heide, Nieuwmoer als Achterbroek worden de foorkramers - na een jaar verplichte pauze - opnieuw met open armen verwelkomd. “Vorig jaar moesten we de kermissen noodgedwongen opschorten, maar dit jaar zullen de foorkramers tijdens de zomer opnieuw neerstrijken in onze gemeente”, licht burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) toe. “De eerste kermis is in Nieuwmoer van 13 tot 15 juni. Dan volgt Heide eind juni, van 26 tot 29 juni, als vervanging voor de afgelaste kermis in mei. Zo steunen we ook de foorkramers. Begin juli is dan traditioneel Achterbroek aan de beurt, gevolgd door de kermis op het marktplein van 18 tot 20 juli. Heide is dan opnieuw aan de beurt van 19 tot 21 september.” De gemeente treft de nodige maatregelen om alles in goede banen te leiden en corona-veilig te laten verlopen. “Door de verschillende dagen en locaties zorgen we voor een goede spreiding”, zegt marktleider René Van den Buijs. “Vanuit de gemeente zetten we stewards in. Zij zien toe op de drukte en spreken mensen aan op het dragen van een mondmasker en het afstand houden. Maar we kunnen ook rekenen op de foorkramers zelf. Zo voorzien zij handgel aan elke kraam. Daarnaast zullen de exploitanten er ook op toezien dat er voldoende afstand wordt gehouden aan hun kraam.” De kermissen vinden plaats op volgende momenten: NIEUWMOER: 13-15 juniHEIDE: 26-29 juni (uitzonderlijk ook op zaterdag)ACHTERBROEK: 4-6 juliKALMTHOUT-CENTRUM: 18-20 juliHEIDE : 19-21 september