We proberen gezond te eten, maar eigenlijk houden we vooral nog altijd erg van een hamburger. Fastfoodketens McDonald's, Quick en Burger King zagen vorig jaar liefst 91 miljoen klanten over de vloer komen. Dat zijn er ruim 3 miljoen meer dan het jaar voordien. En het aanbod blijft uitbreiden. Antwerpen krijgt er met Five Guys binnenkort nog een keten bij. Het is duidelijk: de sinjoor, die smult graag een hamburgerbroodje.