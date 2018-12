Burgemeesters leggen de eed af

Ook op deze 24ste december hebben vanmorgen enkele burgemeesters uit onze regio de eed afgelegd bij gouverneur Cathy Berx.

Eerst kwamen de burgemeesters van Lint, Malle, Schilde en Zoersel aan de beurt. Voor burgemeester Harry Hendrickx - van Malle - is het al zijn vijfde eedaflegging. Hij is daarmee de langst regerende burgemeester uit onze regio, al geeft ie wel deze ambtstermijn na drie jaar de fakkel door aan Sanne Van Looy van N-VA omdat dat zo in het bestuursakkoord is afgesproken. Harry Debrabandere van Lint, Liesbeth Verstreken van Zoersel en Dirk Bauwens van Schilde beginnen aan een tweede periode als burgemeester. Burgemeester van Boom Jeroen Baert kwam voor de tweede keer de eed afleggen.