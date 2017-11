Burgemeesters randgemeenten vragen maatregelen sluipverkeer

Een tiental burgemeesters zijn het vele sluipverkeer in hun gemeent beu. Ze schreven een open brief waarin ze met de vinger wijzen naar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.



Aanleiding is onder meer het incident op de Antwerpse Ring met een gelekte lading siliconen. Zowel dinsdag als gisteren was er daardoor veel file-ellende. Niet alleen op de snelweg, maar ook de lokale wegen. Onder meer Dirk De Kort, oud-burgemeester van Brasschaat, meent dat er dringend nood is aan actie om het sluipverkeer een halt toe te roepen. Er moet volgens hem ook dringend een vrachtroute-netwerk komen, waarin veilige voorkeursroutes voor vrachtverkeer worden vastgelegd. Ook de burgemeesters van Malle en Zwijndrecht zeggen dat hun gemeenten kreunen onder het sluipverkeer.

(foto © Belga)