Burgemeesters verbieden Tomorrowland 2021: onverwacht en hard

Tomorrowland laat in een persbericht weten dat er dit jaar geen festival mag doorgaan van de burgemeesters van Boom en Rumst. "We hebben zonet vernomen dat de Burgemeesters van Boom en Rumst een verbod op Tomorrowland 2021 zullen afkondigen. Dat komt als een mokerslag, zeer hard en onverwacht aan."

De aangehaalde redenen zouden zijn het ontbreken van de publicatie van het Ministrieel Besluit met betrekking tot maximum capaciteit (75.000 personen). Voorlopig kunnen er volgens de burgemeesters juridisch slechts events tot 400 personen worden toegestaan.

Ook de politie geeft in zijn advies aan dat als zij de bijkomende ID verificatie van het Covid Safety Ticket zullen moeten uitvoeren, de politie niet meer voldoende capaciteit zal hebben om zich toe te leggen op de essentiële taken.

Wij hebben echter begrepen van de federale overheid dat beide argumenten zeer snel opgelost zijn door publicatie van het MB en de mogelijkheid voor de ID check door private veiligheid (securtity) te laten uitvoeren, daar dit laatste een algemene aandachtspunt is voor de controle van het Digital Green Certificate in België.

Er wordt tenslotte verwezen naar een lokale toelichting van het GEMS met betrekking tot het advies dat zij aan de FED overheid heeft gemaakt voor het zomerplan. De federale overheid heeft duidelijk gezegd dat festivals mits strikt respecteren van extra maatregelen, die wij ten allen tijde zullen opvolgen, kunnen plaatsvinden na 13 augustus.

Als Tomorrowland willen we in de allereerste plaats een veilig festival organiseren en we hebben meermaals aangegeven dat we altijd op de epidemiologische situatie zullen blijven evalueren en anticiperen.

De burgemeester van Boom en zijn raadsman hebben ons aangegeven dat we naar de Raad van State kunnen trekken tegen deze beslissing.

Een tweede jaar op rij geen Tomorrowland, is sowieso een gigantische ramp voor ons bedrijf maar ook voor de meer dan 1500 betrokken leveranciers, vele freelancers en onze duizenden medewerkers. Wij zijn nog steeds 100% klaar om alles organisatorisch zo professioneel mogelijk te organiseren als de epidemiologische situatie dat toe laat en een mooi einde van de zomer met onze bezoekers te kunnen vieren.

Na 15 jaren intensieve samenwerking voelt dit heel wrang en vinden we het bijzonder jammer na de vele constructieve voorbereidingen en gesprekken, federale toezeggingen op dit punt beland zijn, waar we ook heel even niet meer weten wat ons net overkomen is en het even moeten laten bezinken. Het creëren en organiseren van Tomorrowland is ons leven waar 100den mensen elke dag met heel veel passie een gans jaar, dag in dag uit aan werken.