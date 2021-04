Nieuws Burgemeesters: 'We hebben een kort lontje en nood aan perspectief.'

Mensen worden onrustig, hebben vaak een kort lontje en zoeken naar perspectief. Dat is de boodschap die we bij burgemeesters in onze regio steeds terug horen. De inwoners houden zich in de gemeenten rond Antwerpen nog altijd goed aan de maatregelen, maar het begint te wegen. De burgemeesters hopen dan ook op enkele mogelijke versoepelingen van het Overlegcomité morgen, om de moed er bij de bevolking in te houden.