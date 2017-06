Burger King opent nog deze maand

Waar de eerste Burger King in Antwerpen zou openen, wisten we al. Maar nu weten we ook wanneer.

Binnen exact twee weken, op woensdag 28 juni, opent het restaurant de deuren voor het grote publiek. Het is meteen ook de eerste Burger King in ons land. En die verschijnt dus aan de Groenendaallaan aan cinemacomplex Kinepolis. De Burger King komt in het pand waar vroeger de Quick huisde. Maar daar zijn intussen alle sporen al van verdwenen.