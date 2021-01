Kies de 12 thema’s voor de Burgerbegroting

Het district Antwerpen organiseert voor de achtste keer de Burgerbegroting. Inwoners van het district beslissen opnieuw over de verdeling van 1,4 miljoen euro. Dat is 10% van de volledige begroting van 2021. Bewoners kunnen vanaf nu via www.burgerbegroting.be de thema’s voor 2022 kiezen.



Kies online uit 67 thema’s

“Door de coronacrisis kunnen we dit voorjaar jammer genoeg geen fysieke stemmomenten organiseren, terwijl de Burgerbegroting draait om dialoog en ontmoeting”, zegt Femke Meeusen, districtsschepen bevoegd voor participatie & Burgerbegroting. “De Burgerbegroting zal dus volledig digitaal van start gaan. We geven alle inwoners van het district Antwerpen de kans om online te stemmen op hun favoriete thema’s via www.burgerbegroting.be. De website kreeg een grondige make-over zodat digitaal stemmen nu nog makkelijker en sneller kan.”

Alle inwoners van district Antwerpen kunnen bepalen welke thema’s zij het belangrijkst vinden. Uit een lijst met maar liefst 67 thema’s kunnen alle deelnemers hun favorieten kiezen.



Deze eerste stemmingsronde wordt afgesloten op maandag 1 maart (om 9 uur). Dan kennen we de 12 populairste thema’s waarover de 1,4 miljoen euro verdeeld zal worden.



Burgerbegroting in 5 stappen



Bewoners en organisaties kunnen de Burgerbegroting elk jaar mee vormgeven in 5 stappen. In de eerste stap kiezen zij 12 thema's. Later, in stap 2, verdelen ze 1,4 miljoen euro over deze 12 gekozen thema's. In de derde stap worden projecten ingediend. En in september, tijdens stap 4, kiezen de inwoners van district Antwerpen welke projecten het volgende jaar uitgevoerd worden. Het uitvoeren van de projecten is de vijfde en laatste stap van de cyclus. Inwoners kiezen zelf aan welke en aan hoeveel stappen ze deelnemen.



(bericht en foto : district Antwerpen)