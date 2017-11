Burgerbeweging Lenora niet tevreden met Toekomstverbond over overkapping Ring

Het Toekomstverbond over de overkapping van de Antwerpse Ring is niet op applaus onthaald in Ekeren en Stabroek, omdat de overkapping maar tot voorbij de Luchtbal - Merksem gaat, oftewel tot de aanluitingsknoop Bergen op Zoom. Vanaf daar zal alles bovengronds blijven.



De A12 zal van 2 x 2 rijstroken, verbreed worden naar 2 x 3 rijstroken tot en met de nieuwe Tijsmanstunnel. De op- en afritten Leugenberg en Stabroek zouden dan voorgoed verdwijnen, met sluipverkeer en hinder tot gevolg. Er is wel sprake van geluidsschermen, maar dat vindt de burgerbeweging Lenora, oftewel Leefbare Noordrand, niet afdoend. Ze organiseert in samenwerking met het District Ekeren vanavond dan ook een grote info-sessie met vertegenwoordigers van het kabinet-Weyts en het Antwerpse Stadsbestuur. Tot nader order zouden geen juridische stappen worden overwogen, maar is het vooral de bedoeling om de plannen kritisch tegen het licht te houden.