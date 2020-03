Burgerbewegingen annuleren Horta-avond

De Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben na rijp beraad beslist de infoavond in de Horta, gepland voor maandag 16 maart, uit te stellen.



De context is duidelijk, aldus de persmededeling : "Ook wij willen onze verantwoordelijkheid nemen bij het indijken van het coronavirus. Eerder deze week wonnen we rechtstreeks advies in bij een aantal medici en epidemiologen. De gezondheid van onze luchtwegen staat al jaren centraal in onze activiteiten. Niet toevallig heet een van de ondertekenende burgerbewegingen 'Ademloos'. Het advies van de geraadpleegde medici leerde ons dat we in deze periode zo gedisciplineerd mogelijk moeten inzetten op het vertragen van de verspreiding van het sars-CoV-2-virus en het beschermen van risicogroepen. Ook de overheid raadde inmiddels indoor-evenementen met veel volk af. Bijgevolg dus ook onze infoavond in de Horta, aangezien die steeds kan rekenen op enkele honderden belangstellenden."





(foto © Belga)