Burgercoöperatie Ecopower wint de Fairfin Award

Ecopower cvba, een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, wint de vierde editie van de Fairfin Award / Prix Financité. Met de prijs willen de organisaties Fairfin en Financité duurzame investeringen onder de aandacht brengen.

Tot 31 december 2017 kon iedereen online stemmen op zijn favoriete project uit een lijst van alle financiële producten die het Fairfin en Financité kwaliteitslabel dragen. Na Agricovert, de Landgenoten en BEES coop wint Ecopower dit jaar de vierde editie dankzij de steun van enkele duizenden burgers.

Ecopower is de grootste energiecoöperatie van België. Het bedrijf werd opgericht in 1999, is energieleverancier sinds 2003 en daarmee een van de coöperatieve energiepioniers in Europa.

Ecopower telt 53.000 coöperanten, 43.000 van hen zijn ook elektriciteitsklant. Ze verbruiken de hernieuwbare energie van hun eigen productie-installaties. Bij Ecopower werken op dit moment 35 voltijdse equivalenten.

Alle elektriciteit die Ecopower levert is afkomstig uit Belgische hernieuwbare bronnen. 95% van de stroom wordt opgewekt door eigen installaties, hoofdzakelijk windturbines.

“We zijn erg blij met de prijs van Fairfin en Financité”, vertelt Ecopower-coördinator Jim Williame. “Het is van groot belang dat investeringsprojecten gedragen door lokale burgers en met duidelijke sociale en ecologische doelstellingen erkenning en bekendheid krijgen. In het geval van Ecopower zijn de investeerders rechtstreeks mede-eigenaar van de windturbines en zonne- en andere projecten. Het gaat niet louter om een financieel product. Ook de ander energiecoöperaties die het label dragen, hanteren dit REScoop-model.”

Duurzame investeringen hebben de wind in de zeilen

Financité en Fairfin streven naar een duurzamere financiële wereld. Hun missie slaat aan bij de burger: dit jaar stemde een recordaantal mensen voor de prijs. De winnaar krijgt 2500 euro van Financité in de vorm van investeringskapitaal.

Alle projecten op de lijst bieden een of meerdere financiële producten aan die het kwaliteitslabel van Fairfin en Financité draagt. Het label biedt garanties voor financiële producten van 39 coöperaties en vzw’s waarvan de activiteiten een maatschappelijk of ecologisch doel dienen.

Fairfin en Financité bieden een overzicht van alle gelabelde producten op een handige overzichtssite. Via hun nieuwsbrief en acties zoals de Move Your Money-week brengen ze ze ook onder de aandacht van burgers die hun geld op een waardevolle manier willen investeren en niet enkel op zoek zijn naar maximale winst.

Het gaat over financiële producten in uiteenlopende sectoren zoals milieu, journalistiek, energie, landbouw, cultuur of microkredieten in ontwikkelingslanden. Eind 2016 waren er meer dan 100.000 Belgen die samen meer dan 186 miljoen euro geïnvesteerd kapitaal hadden in financiële producten met duurzaamheidslabel. Dat is ongeveer een Belg op honderd.