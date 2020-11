Gezondheid Burgerlijke ongehoorzaamheid in Brecht

Beroering in Brecht. Burgemeester Sven Deckers voerde begin deze week verstrengde coronamaatregelen in. Zo mag je nog maar 1 hobby uitoefenen in de gemeente. En daar zijn heel wat ouders en verenigingen allesbehalve gelukkig mee. De ouders willen dat hun kinderen kunnen blijven sporten of spelen en de verenigingen vragen zich af waarom ze geen steun krijgen nu ze extra lesgevers nodig hebben om alle maatregelen te volgen.