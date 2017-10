Burgerpatrouille kan parfumdief oppakken

Een burgerpatrouille van het wijkteam heeft vanmorgen een winkeldief betrapt.

De leden van het team hadden de man opgemerkt in een winkel aan de Meir en hielden hem in de gaten omdat hij zich eerder verdacht gedroeg. Rond 11.20 uur nam de man een flesje parfum uit de rekken, verwijderde de alarmsticker en stak het weg in zijn jaszak. Daarna wandelde hij naar buiten zonder te betalen maar werd daar tegengehouden door de politie. De man van 45 werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex.