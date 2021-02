Burgerplatform RedTram7 hoopvol na gesprek met minister Lydia Peeters

Vanochtend was er een gesprek tussen minister Lydia Peeters en de woordvoerder van het burgerplatform RedTram7. RedTram7 is erg blij dat de minister ingegaan is op de vraag voor een gesprek en vond het gesprek heel open en constructief. “De minister heeft heel goed geluisterd”, zegt Bart Stein, woordvoerder van RedTram7.

“Ze is onder de indruk van de petitie met bijna 11.000 handtekeningen en de 2000 mails die ze tot nu toe ontvangen heeft, we hebben minister Peeters heel duidelijk kunnen maken dat het afschaffen van tram 7 in Mortsel erg leeft onder de bevolking hier. Ze was bijzonder onder de indruk van het verhaal van de directeur van de kringloopwinkel Opnieuw & Co, die vertelde dat er 200 mensen die tewerkgesteld zijn door het Ocmw van Antwerpen en daar ook wonen, de tram nemen naar Mortsel om er te gaan werken. Dat maakte duidelijk dat een tram stad en rand verbindt.

Verlenging tram 7 naar Kontich

Met de nieuwe plannen van de Lijn heeft Mortsel een capaciteitsverlies van 18 % aan openbaar vervoer, de minister neemt dat cijfer ernstig. Ze was ook erg geïnteresseerd in het verhaal dat het afschaffen van tram 7 de verlenging naar Kontich voor altijd zou hypothekeren . Bart Stein : “10 jaar geleden werd hier in Mortsel tram 15 doorgetrokken tot Boechout, dat was vanaf week één een groot succes. Het burgerplatform is ervan overtuigd dat het doortrekken van tram 7 naar Kontich even succesvol kan zijn”.

RedTram7 zet haar campagne in elk geval voort. Vandaag werden om 11 uur mondmaskers met het logo van RedTram7 aan tramchauffeurs uitgedeeld. De reacties waren heel enthousiast.