Bus 40 vervangt tram 4

In Antwerpen komt er een fietsersbrug over de Schelde. Dat weten we sinds gisteren. Maar ook in Schoten zouden ze graag een fietsersbrug hebben. Een kleinere dan wel, over het kanaal Schoten-Dessel. Want binnenkort kan je daar aan een paar sluizen niet meer oversteken. En dat kan een probleem worden voor veel fietsers. En daarom wil de gemeente een volwaardige, permanente fietsersbrug.