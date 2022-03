Bus met 60 oorlogsvluchtelingen komt aan in Deurne.

In Deurne is een bus met 60 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne aangekomen. Rond acht uur gisteravond arriveerden ze aan het voormalige woonzorgcentrum langs het Rivierenhof in Deurne. De Oekraïners werden onder meer opgewacht door medewerkers van het centrum. Ook burgemeester Bart De Wever ging al ter plaatse om de mensen welkom te heten in Antwerpen. De Tol is één van de plaatsen waar de stad Antwerpen collectieve opvang voorziet. Er kunnen 100 Oekraïense vluchtelingen terecht. De voorbije maanden werd De Tol gebruikt voor zeelieden of daklozen die na een covid-besmetting in quarantaine moesten.