Bus met Beerschot-Wilrijk supporters bekogeld in Mortsel

Vanavond is in Mortsel een supportersbus van Beerschot-Wilrijk bekogeld aan het Gemeenteplein in Mortsel. Volgens de politie ging het om supporters van Antwerp.

Het incident gebeurde rond 19u. Kielse supporters waren op de terugweg van de wedstrijd op Lierse. De bus werd bekogeld en een ruit van de bus sneuvelde. De supporters in de bus waren van plan om naar hun belagers te stappen, maar de politie kon dat verhinderen. De politie onderzoekt nu de zaak.