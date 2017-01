Bus-tram-trein-brigade moet veiligheid op openbaar vervoer garanderen

Het vandalisme en de agressie op het openbaar vervoer is het voorbije jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang parlementslid Anke Van dermeersch kreeg.

In 2014 en 2015 was er nog een daling, maar vorig jaar werden er 548 processen-verbaal uitgeschreven voor vandalismefeiten. Vooral de provincie Antwerpen sprong negatief in het oog, want bijna 90 procent van alle gevallen gebeurden in Antwerpen. Volgens Van dermeersch stijgt niet enkel het aantal feiten, maar is er vooral ook een verruwing van de incidenten. Vlaams Belang pleit voor de invoering van een bus-tram-trein-brigade bij de federale politie die dan de veiligheid op het openbaar vervoer moet verzekeren.