Bus van De Lijn bekogeld in Hoboken

Een bekende plek voor veel oudere inwoners van Ekeren is niet meer. De oude industriële wasserij in de Molenstraat in het centrum van het district is gesloopt. De plek werd ook jarenlang gebruikt als pingponglokaal voor de club 'Ekerse'. Ook de leerlingen van de school Moretus konden daar terecht om een balletje te slaan tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding. De klusjesman van het Onze Lieve Vrouw Instituut had er ook een tijd zijn werkplaats. En de plek diende ook nog als fietsenstalling. Maar het gebouw was bouwvallig geworden; En dus is die plek nu dus met de grond gelijk gemaakt. De werken gebeurden speciaal in een vakantieperiode. Dit extra terrein zou nu in aanmerking kunnen komen voor de uitbreiding van de school. Moretus heeft plannen in die richting. De plannen worden nu uitgetekend door een architectenbureau. Moretus verwacht binnen een jaar meer nieuws daarover.