Nieuws Bus van De Lijn uitgebrand

embed

Vannacht is een bus van De Lijn uitgebrand in Hoevenen. De bus reed rond 1 uur over de A12 richting Antwerpen. De chauffeur merkte rook op en stapte uit. Kort daarop vloog de bus in brand. Een man die in de tegengestelde richting reed, kon deze beelden maken.