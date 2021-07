Wie in de Hobokense Polder gaat wandelen of lopen, let blijkbaar best toch maar wat op. Dat blijkt tenminste uit een filmpje van Antwerps schepen Annick De Ridder. Die wilde een selfie maken in het natuurgebied, met achter haar een Galloway Rund. Alleen had het dier het daar niet echt op begrepen. Het deelde dan ook wat later een fikse kopstoot uit. De schepen postte het filmpje zelf op instagram met daarbij de woorden: "Die bordjes ‘afstand houden’ staan er dus niet voor niets… Instant karma, lesje geleerd! Zowel koebeest als ondergetekende zijn ok..."