Buschauffeur niet aangehouden na verhoor over dodelijk ongeval op Linkeroever

De buschauffeur die gisteren werd opgepakt in verband met het ongeval waarbij een 91-jarige man om het leven kwam op Linkeroever, is na zijn verhoor niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter en wordt dus vrijgelaten.

Het onderzoek naar de feiten gaat verder, maar de aanhouding van de man is volgens het parket momenteel niet nodig in het kader van dat onderzoek. Het was een andere buschauffeur die zondagochtend het slachtoffer zag liggen op de busbaan aan de Blancefloerlaan op Linkeroever. De bejaarde man overleed ter plaatse en was duidelijk het slachtoffer geworden van een aanrijding, maar het aanrijdende voertuig was niet meer te bespeuren. Nog diezelfde dag werd een chauffeur opgepakt - volgens De Lijn iemand die in dienst is van een onderaannemer - en een bus in beslag genomen. Het gaat volgens het parket inderdaad om de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Of hij vluchtmisdrijf pleegde dan wel de aanrijding niet opmerkte, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Het rijbewijs van de man werd wel alvast ingetrokken.