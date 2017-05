Buschauffeur veroordeeld voor misbruik dochters "Erger dan Dutroux"

De rechtbank heeft een 52-jarige buschauffeur uit Antwerpen veroordeeld, omdat hij zijn drie dochters jarenlang seksueel misbruikt had. Hij kreeg veertien jaar cel opgelegd en werd ook gedurende vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

De feiten waren vorig jaar aan het licht gekomen, nadat een buurman van de beklaagde naar de politie was gestapt omdat hij zich zorgen over hem maakte. De vijftiger was aan het scheiden en zou zich vaak in slaap huilen. Zijn drie dochters kwamen niet vaak meer op bezoek en de politie vernam dat er vermoedens van incest waren.

De echtgenote van de beklaagde bevestigde dat ze een jaar eerder bij hem was weggegaan omdat hij hun dochters, die nu 18, 17 en 6 jaar zijn, seksueel misbruikt had. In het belang van de kinderen werd de politie er buiten gehouden en hadden ze hulp gezocht bij gespecialiseerde organisaties. De vijftiger gaf de feiten meteen toe. Het misbruik was bij elk van zijn dochters begonnen toen ze twee jaar waren en had bij zijn twee oudsten geduurd tot hun zevende, bij de jongste tot ze bijna vijf was. Hij zei dat hij vroeger ook zelf misbruikt werd, toen hij op internaat zat.

De beklaagde vertelde tijdens het onderzoek voorts een hallucinant verhaal dat hij tussen zijn 15 en 18 jaar ‘ergens in Europa’ een jongen en een meisje ontvoerd, verkracht, vermoord en opgegeten had. Hij noemde zichzelf "erger dan Dutroux" en wilde levenslang opgesloten worden. Volgens de gerechtspsychiater kaderen die 'fantastische verhalen' in zijn narcistische persoonlijkheid en voelt hij er zich belangrijk door. De rechtbank vond zijn fantasie 'zorgwekkend'. Bij het bepalen van de straf werd rekening gehouden met zijn persoonlijkheid en de lange duur van de feiten.