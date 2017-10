Buslijn 36 wordt in tweeën geknipt

Buslijn 36 wordt vanaf maandag 16 oktober opgesplitst in twee delen. Door twee bussen alleen op Linkeroever te laten rijden, verliezen ze geen tijd meer in de verkeersdrukte in de Waaslandtunnel. Zo krijgen de reizigers op Linkeroever opnieuw een stipte bus. Voor de verbinding met het stadscentrum kiezen reizigers best voor de premetrolijnen.

Buslijn 36 (Linkeroever – Rooseveltplaats) bestaat vanaf maandag 16 oktober uit de deeltrajecten 36L en 36R. De bussen van 36L blijven op Linkeroever en bedienen daar om het kwartier een lus tussen IGLO en Hof ter Schelde. Twee andere bussen op lijn 36R zorgen voor de verbinding tussen Hof ter Schelde en de Rooseveltplaats. Beide deeltrajecten gebruiken de bestaande haltes. Aan halte Van Eeden kunnen de reizigers van 36L overstappen op de premetrolijnen. De maatregel geldt van maandag tot en met zaterdag van 7 tot 19 uur. Voor 7 uur en na 19 uur rijden de bussen op lijn 36 hun klassieke traject, en is geen overstap nodig.

Snelste verbinding met stadscentrum

De snelste verbinding met het stadscentrum gaat via de premetrolijnen 3, 5, 9 en 15. Zij hebben geen last van het verkeer in de Waaslandtunnel. De bussen van de bundels 600 en 700 zorgen vanop de Rooseveltplaats voor een snelle verbinding met het Sint-Jansplein en de Tunnelplaats.

(bericht en foto : De Lijn)

