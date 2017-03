Buslijnen omgeleid op 1 en 2 april

Het centrum van Hemiksem wordt één grote zone 30. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Nu mag je op verschillende plekken nog 50 kilometer per uur rijden. Dat is te hoog vindt het gemeentebestuur. Dat hoopt dat de nieuwe maatregel de verkeersveiligheid in de gemeente ten goede zal komen. Die maatregel zou ingaan tegen de start van het nieuwe schooljaar, in september dus. Volgens burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) is de infrastructuur van de wegen nu al aangepast aan een zone 30. Op plaatsen waar gemerkt wordt dat er toch veel bestuurders te snel rijden zullen er snelheidscontroles gehouden worden.