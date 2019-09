Bussen komen niet opdagen in Zoersel "De maat is vol"

U staat vroeg op om op tijd op school of op het werk te geraken en dan komt uw bus niet opdagen. Het is ons allemaal wel eens overkomen. Maar voor de inwoners van Zoersel en Westmalle is het bijna dagelijkse kost. De ritten van buslijn 410 en 417 worden regelmatig geschrapt. En de reizigers staan dan te wachten op een bus die niet komt. Volgens De Lijn is er verbetering op komst, maar dat zou niet voor meteen zijn. Ze hebben gewoon niet genoeg chauffeurs om de diensten te bemannen.