The Butcher's Son en Dôme krijgen Michelinster

In Gent is vandaag de nieuwe Michelin gids voorgesteld. The Butcher's son heeft een eerste ster gekregen.

Het Antwerpse restaurant Butcher's son in de stadsbrouwerij aan de boomgaardstraat heeft een ster in de Michelingids gekregen. Chef Bert-Jan Michielsen heeft de ster in ontvangst genomen. Restaurant The Butcher's Son is open sinds juni 2016

Ook restaurant Dôme in Antwerpen heeft opnieuw een ster. Dit jaar namen Frédéric en Evangeline Chabbert het roer over van jean Burlat. Nu heeft het restaurant op Zurenborg opnieuw een ster.