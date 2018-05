Buurt protesteert tegen "Mediaplein"

Het buurtcomité van de wijk rond het Kievitplein is niet te spreken over de naamswijziging van het plein achter het station. De buurtbewoners gaan dan ook een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van de Antwerpse gemeenteraad om het plein om te dopen tot "Mediaplein". Op het plein bouwt de Persgroep namelijk een nieuw hoofdkwartier. Het buurtcomité is niet tegen dat gebouw of de komst van de Persgroep naar Antwerpen, maar vindt dat de naamswijziging de geschiedenis van het plein miskent.