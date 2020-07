Buurt reageert gemengd op steun van Umicore om te verhuizen

In Moretusburg wonen veel jonge gezinnen met kinderen. Sommigen hebben al hun spaargeld gestopt in de renovatie van hun huis vlakbij de fabriek. Ze zijn verbaasd dat de directeur van Umicore nu zegt dat het er ongezond is voor kinderen, omdat ze de laatste jaren te horen kregen dat de vervuiling er onder controle was. Zomaar verhuizen, tegen eender welke prijs is voor velen geen optie. Anderen zijn dan weer vastberaden om te vertrekken.