Buurt Sportpaleis opgeschrikt door explosie

Er is afgelopen nacht alweer een granaat ontploft. Niet ver van het Sportpaleis, in de Ten Eeckhovelei in Deurne heeft de explosie veel schade veroorzaakt. Het is het vierde incident op twee nachten tijd. Het voorbije weekend waren er al twee explosies in Deurne en werd een huis beschoten in Borgerhout.