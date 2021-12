Buurtbewoner betrapt inbreker in Provinciestraat

Dinsdagnacht verwittigde een buurtbewoner de politie nadat hij had gezien hoe een verdachte man de deur van een horecazaak in de Provinciestraat had geforceerd. Een toegesnelde interventiepatrouille kwam ter plaatse en kon de man meteen vatten. Hij had in de zaak nog een tweede deur geforceerd en de trappenhal van het gebouw betreden. De 41-jarige man was in het bezit van inbrekersmateriaal. Hij had geen buit kunnen maken. De man werd gearresteerd en wordt voorgeleid.