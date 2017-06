Inbrekers hadden het de voorbije dagen gemunt op het koper in verwarmingsketels van een renovatieproject in de Louis Wanbecqstraat in Deurne. Van 16 leegstaande appartementen werd de voordeur geforceerd en braken de inbrekers de verwarmingsketels open. Alles wat er aan koper in de ketels nog te vinden was, werd meegenomen. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.