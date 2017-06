Buurtbewoners Bouwhandelstraat halen 144 000 euro op voor aankoop Theatergarage

Buurtbewoners van de Bouwhandelstraat in Borgerhout zijn erin geslaagd om 144.000 euro bijeen te krijgen om de leegstaande theaterzaal De Theatergarage aan te kopen.

Ze willen de zaal behouden om er betaalbare culturele activiteiten te organiseren voor onder meer kinderen, jongeren en scholen in de buurt. De Theatergarage is een leegstaande theaterzaal in de Bouwhandelstraat in Borgerhout. Enkele maanden geleden groeide bij enkele buurtbewoners het idee om de zaal aan te kopen door een coöperatie op te richten en aandeelhouders te zoeken. "We vonden het belangrijk dat de instapklare theaterzaal behouden blijft", zegt initiatiefnemer Koen Huybreghts. "We kunnen er een plek maken met plaats voor akoestische optredens, workshops, naschoolse kinderopvang, theater en schoolvoorstellingen." In totaal moeten de initiatiefnemers 325.000 euro bijeen krijgen.

Om de aankoop te laten doorgaan, wilde de ploeg tegen vandaag 120.000 euro verzamelen. "Dat doel is ruim overschreden: op drie maanden tijd staat de teller op 144.000 euro. Naar coöperatieve normen is op 3 maanden tijd zo een bedrag bijeenhalen buitengewoon", aldus Huybreghts. Het derde en laatste doel is om op 30 juni 2018 het volledige bedrag in handen van coöperanten te hebben. Dan zijn dat 3.250 aandelen van 100 euro die samen de zaal bezitten.