Buurtbewoners Groot Schietveld die geëvacueerd moesten worden, worden vanavond getest

Het ziet ernaar uit dat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi zich binnenkort mag verwachten aan een bezoek van een controlearts. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft maandag beslist om zo'n bezoek door een controlearts mogelijk te maken. Het parlement gaat daarbij wel eerst op zoek naar extern juridisch advies, want bij volksvertegenwoordigers is er geen traditionele werkgever-werknemerrelatie. El Kaouakibi zit al weken in een storm over mogelijke subsidiefraude met haar vzw Let's Go Urban en andere vzw's. El Kaouakibi stapte onlangs uit Open Vld en zetelt sindsdien als onafhankelijke in het Vlaamse halfrond. Ze is intussen wel al maanden afwezig in het parlement. Ze heeft daarvoor ook een ziektebriefje ingediend. Dat ze intussen haar volledige parlementaire wedde behoudt, stuit critici tegen de borst. Er gingen daarom stemmen op om verder te sleutelen aan het statuut van parlementsleden. Het Uitgebreid Bureau van het parlement heeft de kwestie vandaag besproken. Er is alvast consensus om 'het statuut van volksvertegenwoordiger verder kritisch onder de loep te nemen'. Concreet wil het parlement ook een controlearts kunnen sturen naar parlementsleden die langdurig ziek zijn. Maar omdat er bij volksvertegenwoordigers geen sprake is van een gewone arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer, wil het parlement extern juridisch advies inwinnen, 'zodat er op een juridisch sluitende manier een controle-arts gestuurd kan worden bij langdurige ziekte', zo laat parlementsvoorzitter Liesbeth Homans verstaan. 'Het Bureau wil ook dat er sancties opgelegd kunnen worden bij misbruik en laat dit mee juridisch onderzoeken', klinkt het. Daarnaast wil het Vlaams Parlement samen met de andere parlementen werken aan de verdere modernisering van het statuut van volksvertegenwoordigers. Op 9 februari 2021 werd er al een interparlementaire werkgroep opgericht die zich moet buigen over het sociaal statuut van parlementsleden. Die werkgroep komt in mei voor het eerst samen. Foto Belga