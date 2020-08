Grote verkeersproblemen vanochtend rond de Kennedytunnel. Er was voor gewaarschuwd, maar de afbraak van twee bruggen op het knooppunt met de E17 zorgde toch voor lange files. De wachttijden liepen er op tot anderhalf uur en ook op dit moment is het nog lang aanschuiven in beide richtingen. Maandag zouden de werken afgerond moeten zijn. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt tot vrijdagavond tien uur.