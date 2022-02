Schade door stormweer veroorzaakte in 2020 circa 666 uur vertraging op het Belgische spoornet. Een groot deel van die schade kan vermeden worden door de hulp van de omwonenden van de sporen. 'Zorg dat je tuinspullen goed zijn vastgemaakt', aldus het advies van spoornetbeheerder Infrabel. Storm Corrie wordt maandagmiddag in onze contreien verwacht. Voor de spoorwegen is het bij storm niet zozeer de sterke wind die schade veroorzaakt, maar eerder de verschillende zaken die op het spoor of in de bovenleiding belanden. 'Deze spullen komen vaak uit de tuin van de mensen die dicht bij het spoor wonen. Denk aan trampolines, afvalbakken, dekzeilen, tuinmeubelen en andere losse voorwerpen', zegt Infrabel in een persbericht. De infrastructuurbeheerder doet aan de omwonenden enkele aanbevelingen. 'Zorg ervoor dat niets uit de tuin kan wegwaaien: zet speelgoed, tuinmeubilair, trampolines en ander los materiaal op een beschutte plek. Maak afdekzeilen goed vast en laat lege vuilbakken zeker niet buiten staan.' Wie bomen in zijn tuin langs een spoorweg heeft, controleert best regelmatig op loshangende takken en verwijdert die. Infrabel benadrukt om zelf nooit op de sporen weggewaaide zaken op te ruimen. Er kan altijd een trein aankomen. 'Neem dan contact op met de hulpdiensten via het nummer 112. Zij doen het nodige om het treinverkeer stil te leggen en de spullen op te ruimen.' Foto Belga