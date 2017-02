Buurtbewoners Saffierstraat geven straat mee vorm

De provincie Antwerpen bereidt samen met de lokale overheden de aanleg van de F11, fietsostrade Antwerpen-Lier, voor. Die F11 loopt langs de spoorweg van Antwerpen over Berchem, Mortsel en Boechout, naar Lier.

In Berchem loopt de F11 tussen het station van Berchem en de luchthaven van Deurne door de Saffierstaat. Het district Berchem en de provincie Antwerpen nodigen de buurtbewoners uit voor een werkatelier. Daar kunnen ze mee nadenken over de integratie van de fietsostrade F11 door hun Saffierstraat. Het werkatelier vindt plaats op zaterdag 18 maart van 9u30 tot 12 uur in de basisschool Het Hinkelpad. Deelnemen doe je na registratie bij fietsen@provincieantwerpen.be (of telefonisch op 03/240 66 25).

Ook de stad Antwerpen is actief betrokken in de aanleg van de fietsostrade door de provincie Antwerpen. Zo heeft de stad die meegenomen in de uitwerking en begeleiding van het nieuwe kantorencomplex op de site Post X. Dat kan daardoor een groot deel van de werknemers via de fiets ontvangen. Enerzijds financiert de private ontwikkelaar mee de opwaardering en bouw van een voetgangers- en fietsverbinding naar de Saffierstraat. Anderzijds is de stad gestart met de uitwerking van een fietsbrug over de Ring en de Singel tot op de site Post X en doorstekend naar het voorplein van het station.

(bericht en foto : provincie Antwerpen)