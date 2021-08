Buurtbewoners Sint-Jansplein gaan praten met burgemeester over drugsoverlast

De dertig gemeenten in onze regio hebben samen een vaccinatiegraad van gemiddeld meer dan 83 procent bereikt, dat blijkt uit de vaccinatieteller. Op een week tijd zijn er zo'n 8 procent gevaccineerden bijgekomen. Koploper is Hove met ruim 88 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Voor de meesten wil dat zeggen twee vaccins, voor wie een prik Johnson&Johnson kreeg één. Ook in Stabroek en Lint zijn al bijna 9 op de 10 inwoners volledig gevaccineerd. In Antwerpen en de districten ruim 70 procent.