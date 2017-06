Enkele buurtbewoners Te Boelaerpark niet tevreden met evenementen

Er is wrevel over de evenementen in het Te Boelaerpark in Borgerhout.



Volgende week start het circusfestival Circus Boelaere in het park. Dit weekend opent de zomerbar er de deuren. Ook Festival Flandrien strijkt hier in juli neer. En dat is niet naar de zin van enkele omwonenden. De evenementen op deze plaats zijn onwettig, zeggen ze. Twaalf buurtbewoners dienden een bezwaarschrift in. De stad heeft een toekomstplan klaar voor het park en vindt dat evenementen hun plaats hebben in het park en dat het niet enkel een plaats van rust moet zijn.

(foto : Google Street View)