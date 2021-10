We kunnen weer volop naar concerten gaan. Op grote buitenlandse namen was het nog even wachten, maar dat blik met internationale toppers wordt nu stilaan toch ook weer opengetrokken. Vandaag maakten drie Antwerpse concertzalen nog drie mooie namen bekend. Zo komt Tool naar het Sportpaleis. Het is de eerste Europese tournee van de band sinds ze in 2019 het album 'Fear Inoculum' uitbracht. ool gaat in 2022 weer op tournee. De Amerikaanse band kondigt hun eerste Europese tournee aan sinds het uitbrengen van Fear Inoculum in 2019. Tool is erg populair. Hun nummer 'Schism' is een hoogvlieger in De Tijdloze van StuBru. De band won al vier Grammy Awards. Tool speelt op 13 mei 2022 in het Sportpaleis. Tickets zijn te koop vanaf 1 oktober. Ook in De Roma verwachten ze mooi volk. Daar pakken ze op 22 juni volgend jaar uit met St. Vincent. Anna Clark zal er haar nieuw album voorstellen, de opvolger van meesterwerk Masseducation uit 2017 waarmee ze wereldwijd hoge ogen gooide. Ze won er één grammy award mee. Ook voor dit concert kan je vanaf vrijdag tickets kopen. En bij Trix maakten ze vandaag ook nog een mooie naam bekend. Zij verwachten op 27 april 2022 Eagles Of Death Metal. Da's een groep die bekend werd als een zijproject van Josh Homme. En de groep kwam ook in het wereldnieuws omdat ze optrad in de Bataclan in Parijs toen er een terreuraanslag was. Nu komen ze dus naar Trix. En jawel, ook voor dit concert kan je tickets kopen vanaf vrijdag 1 oktober. Foto Belga